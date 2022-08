 Wirtschaft: Aktien Frankfurt Schluss: Zinssorgen drücken Dax unter 13 000 Punkte

Deutliche Worte von Fed-Chef Powell zur Geldpolitik in den USA und Nervosität über einen womöglich größer als bislang erwarteten Zinsschritt der EZB haben am Freitag den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dax sackte unter die Marke von 13 000 Punkten. Europaweit und in den USA trübte sich die Stimmung ebenfalls kräftig ein.

FRANKFURT Der Dax schloss letztlich 2,26 Prozent tiefer auf 12 971,47 Punkte und büßte damit im Wochenverlauf 4,2 Prozent ein. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 2,10 Prozent auf 25 523,69 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

