 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: Autowerte führen Erholung an - VW-Absatzschwäche flaut ab

AKTIEN IM FOKUS: Autowerte führen Erholung an - VW-Absatzschwäche flaut ab

Die Aktien der Autobauer und -zulieferer haben am Freitag die Erholungsbewegung an den europäischen Märkten angeführt. Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 zog um rund drei Prozent an - vor anderthalb Wochen hatte er noch den tiefsten Stand seit November 2020 markiert.