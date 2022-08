 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: Chinesische Titel an US-Börsen ziehen an

AKTIEN IM FOKUS: Chinesische Titel an US-Börsen ziehen an

An den US-Börsen gelistete Anteilscheine (ADRs) chinesischer Unternehmen sind am Donnerstag nach oben gesprungen. Sie profitierten von einem Bericht im "Wall Street Journal". Diesem zufolge sind sich die Regulierungsbehörden in Washington und Peking bei der Bereinigung des langwierigen Streits um die Rechnungsprüfung (Audit) in den USA notierter chinesischer Firmen etwas näher gekommen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, droht etlichen Firmen ein zwangsweises Ende ihrer bisherigen US-Börsennotierung.