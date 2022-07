 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero drehen deutlich ins Plus trotz Deliveroo-Warnung

AKTIEN IM FOKUS: Delivery Hero drehen deutlich ins Plus trotz Deliveroo-Warnung

Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag anfängliche Verluste wett gemacht und deutlich zugelegt. Zuletzt waren die Papiere des Essenslieferanten mit einem Plus von 7,22 Prozent auf 38,78 Euro Spitzenreiter im MDax . Zur Eröffnung hatten sie in Reaktion auf reduzierte Wachstumsziele des britischen Konkurrenten Deliveroo um bis zu 1,6 Prozent nachgegeben.