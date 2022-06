 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: Immobiliensektor in Europa unter Druck - Bofa erwartet 'Sturm'

AKTIEN IM FOKUS: Immobiliensektor in Europa unter Druck - Bofa erwartet 'Sturm'

Die Kurse europäischer Immobilienunternehmen sind am Mittwoch von einer negativen Analystenstudie der Bank of America (BofA) deutlich unter Druck geraten. Der entsprechende Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate war mit einem Abschlag von zweieinhalb Prozent der schwächste in Europa.