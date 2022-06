 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: Uniper-Hilferuf an den Staat schockt Anleger im Energiesektor

AKTIEN IM FOKUS: Uniper-Hilferuf an den Staat schockt Anleger im Energiesektor

Der Energiekonzern Uniper hat mit seinem Hilferuf an den Bund und dem am Mittwochabend kassierten Gewinnziel für das laufende Jahr seine Anleger erneut schockiert. Die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schwer unter Druck geratene Aktie sackte am Donnerstag im frühen Handel zeitweise unter 13 Euro auf den tiefsten Stand seit Februar 2017. Denn: Nachdem schon im ersten Quartal bei den Düsseldorfern wegen ihres Russland-Engagements Milliardenverluste aufgelaufen waren, hat sich die Situation nun verschärft.