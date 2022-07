 Wirtschaft: AKTIEN IM FOKUS: VW und Porsche SE an Dax-Spitze - Kapitalmarkttag steht an

AKTIEN IM FOKUS: VW und Porsche SE an Dax-Spitze - Kapitalmarkttag steht an

In einem allgemein deutlich erholten Branchenumfeld sind die Aktien von Volkswagen und der Konzernholding Porsche SE am Freitag im Dax positiv aufgefallen. Sie setzten sich mit Anstiegen von bis zu fünf Prozent an die Spitze des deutschen Leitindex - noch ergänzt vom Autozulieferer Continental , der ähnlich stark abschnitt. Die Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW folgten mit etwas Abstand mit maximal drei Prozent Plus.