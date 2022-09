 Wirtschaft: Aktien New York Ausblick: Guter Start in die verkürzte Handelswoche

Aktien New York Ausblick: Guter Start in die verkürzte Handelswoche

Zum verspäteten Start in die Handelswoche deuten sich an den US-Börsen am Dienstag Gewinne an. Am Vortag ruhte der Aktienhandel in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertages. Am Dienstag nutzten Anleger offenbar die Chance zum Einstieg, nachdem es an den US-Börsen wochenlang vor allem bergab gegangen war. Kurz nach Handelsbeginn dürften dann Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor in den Fokus rücken.