 Wirtschaft: Aktien New York Ausblick: Tech-Werte schwächeln vor Inflationsdaten am Mittwoch

Aktien New York Ausblick: Tech-Werte schwächeln vor Inflationsdaten am Mittwoch

Am US-Aktienmarkt deuten sich am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenstart leichte Kursverluste an. Insbesondere die zinssensiblen Technolgiewerte dürften unter Druck geraten. Eine dreiviertel Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Tech-Index Nasdaq 100 ein halbes Prozent tiefer auf 13 090 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird geringfügig im Minus erwartet.