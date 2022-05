 Wirtschaft: Aktien New York: Dow knüpft an Erholung vom Vortag an

Aktien New York: Dow knüpft an Erholung vom Vortag an

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,08 Prozent auf 32 467 Punkte. Damit könnte der Leitindex den im April begonnenen Abwärtstrend nun hinter sich lassen. Unterstützend wirkt nach Aussage von Börsianern wie schon am Vortag, dass das Protokoll der US-Notenbank Fed keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte.