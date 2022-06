 Wirtschaft: Aktien New York: Dow versucht Stabilisierung über 30 000 Punkten

Nach einer tristen Börsenwoche kämpft der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag um die runde Marke von 30 000 Punkten. Unter diese hatten ihn am Vortag die Rezessionsängste der Investoren gedrückt. Im frühen Handel lag der Dow mit 0,61 Prozent leicht im Plus bei 30 110 Zählern. Wegen der immens hohen Inflation in den USA und der damit verbundenen Sorge um eine starke konjunkturelle Abkühlung steht für den Dow gleichwohl auf Wochensicht ein Verlust von mehr als vier Prozent zu Buche.

NEW YORK Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 0,88 Prozent auf 3699 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg mit 1,37 Prozent auf 11 280 Punkte noch etwas stärker.

