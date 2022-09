 Wirtschaft: Aktien New York: Erholung setzt sich fort - Dow peilt deutliches Wochenplus an

Aktien New York: Erholung setzt sich fort - Dow peilt deutliches Wochenplus an

Die US-Börsen sind am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Die in den letzten Wochen noch dominanten Inflationssorgen haben zuletzt etwas nachgelassen, sodass Börsianern zufolge nun Schnäppchenjäger auf den Plan getreten seien und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt hätten. Zu der insgesamt guten Stimmung an den globalen Aktienmärkten zum Wochenschluss trug bei, dass sich die Teuerung in China im August überraschend abgeschwächt hat.