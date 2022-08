 Wirtschaft: Aktien New York: Erholung vom schwächeren Start in den August

Aktien New York: Erholung vom schwächeren Start in den August

An den jüngsten Rücksetzer am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte eine Erholungsbewegung angeschlossen. Nach überwiegend positiv aufgenommen Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen sowie vor in Kürze anstehenden Konjunkturdaten legte der Dow Jones Industrial am Mittwoch im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 32 612,51 Zähler zu.