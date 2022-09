 Wirtschaft: Aktien New York: Gewinne - Hoffnung auf Abschwächung der Inflation

Die Erholung an den US-Börsen hat sich zu Wochenbeginn im frühen Handel fortgesetzt. Die Anleger erwarten von den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen Hinweise auf eine weiter nachlassende Inflationsdynamik in der weltgrößten Volkswirtschaft. Damit würde der Druck in Richtung weiterer starker Zinserhöhungen auf die Notenbank Fed sinken. Der weiter nachgebende US-Dollar wurde derweil als Indiz für eine steigende Risikobereitschaft der Anleger gesehen.

NEW YORK Der Dow Jones Industrial legte am Montag nach einer halben Handelsstunde um 0,91 Prozent auf 32 443,55 Punkte zu. Die Vorwoche hatte der US-Leitindex nach drei Verlustwochen mit einem Gewinn von über zweieinhalb Prozent beendet. Der marktbreite S&P 500 gewann zum Wochenstart 1,12 Prozent auf 4112,72 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 stand 1,18 Prozent höher bei 12 736,31 Punkten.

