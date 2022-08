 Wirtschaft: Aktien New York: Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende - Zinsängste

Die US-Aktienmärkte stehen nach einer bislang positiven Woche am Freitag unter Druck. Die im Wochenverlauf wieder aufgekommenen Zins- und Rezessionsängste gesellen sich vor dem Wochenende mit einigen Aussagen von Notenbankern, die nicht auf ein gemäßigteres Tempo bei den Zinsanhebungen hoffen lassen. Dies sorge dafür, dass einige Anleger nach der jüngsten Rally nun erneut lieber Gewinne realisierten, hieß es.

NEW YORK Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,81 Prozent auf 33 724,30 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 1,72 Prozent auf 4235,65 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 verlor 1,69 Prozent auf 13 277,77 Zähler.