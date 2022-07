 Wirtschaft: Aktien New York: Indizes lassen anfängliche Gewinne komplett liegen

Aktien New York: Indizes lassen anfängliche Gewinne komplett liegen

Eine anfängliche fortgesetzte Erholung ist an US-Börsen am Montag wieder versiegt. Gestützt auf positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten unter anderem von der Investmentbank Goldman Sachs startete der Dow zwar fest in den Handel, seine Gewinne schmolzen aber Stück für Stück ab. Zwei Stunden vor Schluss rutschte er dann mit 0,09 Prozent ins Minus.