 Wirtschaft: Aktien New York: Kurse erholen sich etwas vor Zinserhöhung

Vor einer weiteren, vermutlich deutlichen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben die Aktienkurse am Mittwoch an den US-Börsen zugelegt. Nach fünf verlustreichen Börsentagen in Folge stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,08 Prozent auf 30 691 Punkte. Eine hohe Inflation, steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und daraus resultierende Rezessionssorgen hatten die Märkte zuletzt belastet.

NEW YORK Was die Eröffnungsgewinne wert sind, wird sich wohl erst zwei Stunden vor Handelsschluss zeigen, wenn die Fed das Ausmaß der allgemein erwarteten neuerlichen Zinserhöhung bekannt gibt. Als ausgemacht gilt, dass die Notenbanker den Leitzins um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs rechnen inzwischen aber sogar mit einem 0,75-Punkte-Schritt, und selbst ein voller Prozentpunkt wird nicht ausgeschlossen. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,33 Prozent auf 3785 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich um 1,72 Prozent auf 11 506 Punkte.

