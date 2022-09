 Wirtschaft: Aktien New York: Moderate Gewinne - EZB-Zinserhöhung und Fed-Aussagen im Blick

Aktien New York: Moderate Gewinne - EZB-Zinserhöhung und Fed-Aussagen im Blick

Die US-Börsen sind nach der Erholung zur Wochenmitte zunächst verhalten in den Handel gestartet. Die wichtigsten Indizes machten aber am Donnerstag anfängliche Verluste peu à peu wett und notierten zuletzt moderat im Plus.