 Wirtschaft: Aktien New York: Moderate Gewinne nach turbulenten Tagen

Der US-Aktienmarkt hat nach zwei turbulenten Handelstagen etwas zugelegt. Vor der Veröffentlichung des jüngsten US-Notenbankprotokolls hielten sich die Bewegungen am Mittwoch aber in Grenzen.

NEW YORK Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,15 Prozent auf 31 976,05 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 3949,49 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,26 Prozent auf 11 800,36 Punkte. Am Montag hatten noch Entspannungssignale im Handelsstreit mit China und ein starker Bankensektor die Kurse angetrieben, doch am Dienstag lösten schlechte Nachrichten aus der Social-Media-Branche einmal mehr einen Kursrutsch bei den Technologiewerten aus. Insgesamt befürchten Anleger weiterhin, dass sich das Wirtschaftswachstum angesichts einer strafferen Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation drastisch verlangsamen könnte. Dabei verschlechtern der Krieg in der Ukraine und die Corona-Lockdowns in China die Aussichten zusätzlich.