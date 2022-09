 Wirtschaft: Aktien New York: Renditerückgang am Anleihenmarkt treibt Erholung

Aktien New York: Renditerückgang am Anleihenmarkt treibt Erholung

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch von ihren jüngsten Verlusten erholt. Für Entspannung sorgte der Rückgang der Renditen am Anleihenmarkt. Sie waren seit Anfang August in Erwartung kräftiger Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte waren im Gegenzug stark unter Druck geraten, denn der straffe Kurs der Notenbank Fed erhöht die Gefahr einer ausgeprägten Rezession in den USA.