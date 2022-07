 Wirtschaft: Aktien New York Schluss: Erholung an den US-Börsen setzt sich spürbar fort

Aktien New York Schluss: Erholung an den US-Börsen setzt sich spürbar fort

Die Stabilisierung am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit Schwung fortgesetzt. Inflations- und Rezessionssorgen rückten in den Hintergrund, auch wenn die US-Notenbank (Fed) an ihrem aggressiven Kurs der Zinsanhebungen festhält, wie das Fed-Protokoll zur Wochenmitte verdeutlicht hatte.