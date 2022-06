 Wirtschaft: Aktien New York Schluss: Leichte Erholung nach Rückschlag vom Wochenende

Aktien New York Schluss: Leichte Erholung nach Rückschlag vom Wochenende

Die US-Börsen haben nach ihrem Ende letzter Woche erlittenen Rückschlag wieder etwas zugelegt. Positive Impulse kamen am Montag aus China: Die gelockerten Covid-19-Beschränkungen in den Metropolen Shanghai und Peking schürten Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Gleichwohl nährten diese Erwartungen auch wieder die jüngsten Inflations- sowie Zinserhöhungssorgen, so dass die anfänglich noch deutlichen Aufschläge im Handelsverlauf merklich zusammenschmolzen.