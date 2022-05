 Wirtschaft: Aktien New York: US-Börsen bleiben auf Erholungskurs

Die US-Börsen haben am Freitag an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Nach dem Kursrutsch von Anfang April bis Mitte Mai hätten Schnäppchenjäger erneut zugegriffen und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt, sagten Börsianer.

NEW YORK Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,77 Prozent auf 32 889,53 Punkte. Vor einer Woche war der Leitindex noch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Nun deutet sich auf Wochensicht ein Plus von gut 5 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,43 Prozent auf 4116,05 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,98 Prozent auf 12 519,26 Punkte. Jüngste Konjunkturdaten lieferten derweil kein einheitliches Bild. So stiegen zwar die Ausgaben der US-Verbraucher auch im April deutlich. Die Stimmung der Konsumenten aber trübte sich im Mai stärker als erwartet ein.