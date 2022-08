 Wirtschaft: Aktien New York: US-Börsen schütteln Auftaktverluste nach ISM-Daten ab

Aktien New York: US-Börsen schütteln Auftaktverluste nach ISM-Daten ab

Der US-Aktienmarkt hat am Montag seine Erholungstour der vergangenen Handelstage und -wochen fortgesetzt. Im Anschluss an die viel beachteten ISM-Daten für die US-Industrie drehten die wichtigsten Indizes in die Gewinnzone.