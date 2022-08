 Wirtschaft: Aktien Wien Schluss: ATX baut Vortagesplus aus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,50 Prozent auf 3000,56 Punkte und baute damit sein Vortagesplus weiter aus. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich zur Wochenmitte ebenfalls überwiegend im Plus, nachdem sich an der Wall Street im Verlauf eine freundliche Tendenz etabliert hatte.

WIEN Die Marktteilnehmer hielten sich international im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole aber etwas zurück. Von der Konferenz erwarten sich die Anleger Hinweise über die weiteren geldpolitischen Schritte der Fed. In Wien unterstützten die Zuwächse der Energieversorger den heimischen Leitindex. Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um deutliche 3,4 Prozent und die EVN -Aktionäre konnten ein Plus von 0,5 Prozent verbuchen. Ein deutlicheres Plus beim ATX verhinderte die Aktie der schwergewichteten Erste Group mit einem Kursrückgang von 0,6 Prozent. Raiffeisen Bank International verteuerten sich hingegen um 1,3 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich Voestalpine um 2,2 Prozent ab. Andritz verbuchten ein Plus von 1,4 Prozent und im Technologiebereich gewannen AT&S zwei Prozent. Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltete sich sehr dünn. Erst nach Börsenschluss werden die zwei Immobilienkonzerne Immofinanz und CA Immo Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld der Ergebnisvorlage legten die Immofinanz-Aktien um 0,5 Prozent zu. CA Immo bauten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Wienerberger schlossen mit plus zwei Prozent auf 23,02 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Empfehlung "buy" für die Aktien des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel von 37,0 Euro wurde nach den jüngsten Zweitquartalszahlen des Unternehmens unverändert belassen. Flughafen Wien gaben leicht um 0,2 Prozent auf 32,85 Euro ab. Hier haben die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research ihr Kursziel für die Aktien des größten heimischen Airports von 35 auf 39 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Buy" wurde in der am Dienstag veröffentlichten Studie gleichzeitig bestätigt. Die Revidierung des Kursziels wurde mit einer raschen Erholung der Verkehrszahlen am Flughafen begründet. Die Passagierzahlen für Juli lagen bereits auf fast 90 Prozent vom Vor-Corona-Niveau, hieß es. OMV -Titel präsentierten sich mit minus 0,7 Prozent. Am Dienstag konnte die Aktie des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns dank stark anziehender Ölpreise noch um fast sechs Prozent nach oben klettern. Bei dünnen Umsätzen gewannen Semperit 4,3 Prozent.