 Wirtschaft: Aktien Wien Schluss: ATX mit plus 1,75 Prozent klar fester

Aktien Wien Schluss: ATX mit plus 1,75 Prozent klar fester

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klaren Kurszuwächsen geschlossen. Der ATX stieg um 1,75 Prozent auf 2949,59 Einheiten. Nach einem schwächeren Start konnte der ATX seine Verlaufsverluste bis Mittag merklich eingrenzen, am Nachmittag drehte er dann deutlich ins Plus. Unterstützung kam dabei einerseits von der Wall Street.