 Wirtschaft: Aktien Wien Schluss: ATX tiefer - Quartalszahlen im Fokus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutlich schwächer geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 1,87 Prozent auf 3043,65 Punkte. Der ATX Prime verlor 1,81 Prozent auf 1537,48 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Späthandel deutlich nach unten. Viele Anleger dürften vor der am Abend angesetzten Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed sicherheitshalber Aktien verkauft haben, hieß es.

WIEN Von dem Protokoll erhoffen Börsianer Hinweise auf die kommenden Schritte der Fed. Die Notenbank muss derzeit gegen die hohe Inflation kämpfen, bei ihren Zinsschritten aber auch die schwächelnde Konjunktur berücksichtigen. Bei höherem Volumen schwach schlossen in Wien die Indexschwergewichte Erste Group (minus 4,0 Prozent), Voestalpine (minus 3,3 Prozent), Wienerberger (minus 3,2 Prozent) und Lenzing (minus 3,2 Prozent). Für Impulse sorgte auch die Ergebnisberichtssaison. Aktien der Addiko stiegen nach der gemeldeten Gewinnverdopplung um 1,0 Prozent. Kapsch TrafficCom, FACC, Frequentis und Semperit gaben nach Quartalszahlen hingegen nach. Am stärksten nach unten ging es mit Semperit. Die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns schlossen nach den gemeldeten Ergebnissen 5,4 Prozent im Minus und waren damit die Tagesverlierer im prime market. Die Semperit hatte in der Früh Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis gemeldet. Die Zahlen an sich waren laut ersten Reaktionen der Analysten der Erste Group und von Baader zwar solide ausgefallen, die Experten verwiesen aber auch auf den vorsichtigen Geschäftsausblick. Schwach zeigten sich nach ihren Zahlenveröffentlichungen auch Frequentis (minus 2,4 Prozent) und FACC (minus 2,5 Prozent). Kapsch TrafficCom verloren nach Zahlen 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Quartal den Umsatz zwar um 2,9 Prozent auf 130,5 Millionen Euro gesteigert, der operative Gewinn (Ebit) ist jedoch im Vergleich zum Startquartal des Vorjahres von 6,6 Millionen auf 0,5 Millionen zusammengeschmolzen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

