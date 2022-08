 Wirtschaft: Aktien Wien Schluss: BAWAG und Erste Group klar im Plus

Aktien Wien Schluss: BAWAG und Erste Group klar im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3005,43 Punkte zulegen. Positiv werteten Marktbeobachter eine erfreuliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen wegen der Spannungen zwischen den USA und China wegen des Themas Taiwan etwas zurückgedrängt worden waren.