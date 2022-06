 Wirtschaft: Aktien Wien Schluss: Erneuter Handelstag im Plus

Aktien Wien Schluss: Erneuter Handelstag im Plus

Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging mit plus 0,88 Prozent bei 2994,14 Einheiten aus dem Handel und konnte damit an seine Freitagsgewinne anknüpfen. Der ATX Prime steigerte sich um 0,93 Prozent auf 1516,51 Zähler.