 Wirtschaft: Aktivisten protestieren am geplanten LNG-Terminal Wilhelmshaven

Aktivisten protestieren am geplanten LNG-Terminal Wilhelmshaven

Klimaaktivisten haben am Freitag in Wilhelmshaven gegen das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) protestiert. Die Gruppierung "Ende Gelände" teilte mit, man habe die Baustelle am Morgen besetzt. Dabei handele sich um eine Aktion des zivilen Ungehorsams "gegen den geplanten Ausbau fossiler Gasinfrastruktur". Die Polizei sprach von rund 300 Aktivisten.