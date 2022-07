 Wirtschaft: Althusmann: Längere Laufzeit für Atomkraftwerke in Betracht ziehen

Althusmann: Längere Laufzeit für Atomkraftwerke in Betracht ziehen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich dafür ausgesprochen, eine Verlängerung der Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke in Betracht zu ziehen. Einen Wiedereinstieg in die Atomkraft halte er zwar grundsätzlich für nicht zielführend, sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung "Die Welt" (Montag). Angesichts drohender Energieknappheit müsse aber ernsthaft darüber gesprochen werden, ob eine "begrenzte Streckung drohende Lücken in der Spitzenlast vermeiden" helfen könne. Beispielsweise Kanada könne die nötigen Brennstäbe liefern. "Sie müssten nur jetzt bestellt werden", betonte Althusmann.