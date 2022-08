 Wirtschaft: Am Mittwoch kommen die 'Tagesthemen' live aus Kiew

Am Mittwoch kommen die 'Tagesthemen' live aus Kiew

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. An diesem Mittwochabend (24.8.) kommen deshalb die ARD-"Tagesthemen" ab 22.15 Uhr live aus Kiew, moderiert von Caren Miosga, wie der zuständige NDR mitteilt. Der 24. August sei ein besonderer Tag, denn einerseits dauere der Angriffskrieg bereits sechs Monate und zugleich sei der Unabhängigkeitstag der Ukraine von der Sowjetunion (24.8.1991).