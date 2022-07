 Wirtschaft: Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen

Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen

Amazon zieht im Kampf gegen Fake-Bewertungen auf der Plattform in den USA vor Gericht. Mit einer Klage sollen Administratoren von mehr als 10 000 Facebook-Gruppen ins Visier genommen werden, in denen die Erstellung gefälschter Bewertungen im Austausch für Geld oder kostenlose Produkte organisiert werde, wie der Online-Händler am Dienstag mitteilte. Dabei gehe es zunächst darum, die Personen hinter den Gruppen zu identifizieren.