 Wirtschaft: Amnesty will von G7 mehr Hilfe für von Klimakrise betroffene Länder

Amnesty will von G7 mehr Hilfe für von Klimakrise betroffene Länder

Kurz vor Beginn des G7-Gipfels hat die Organisation Amnesty International die führenden Industriestaaten zu mehr Unterstützung für ärmere Länder in deren Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. "Wir fordern die G7 dazu auf, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden und Worten Taten folgen zu lassen", sagte Annelen Micus, Expertin für Klimakrise und Menschenrechte bei Amnesty International in Deutschland, laut Mitteilung vom Freitag. "Im Zentrum einer gerechten Klimapolitik muss stehen, die Rechte der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Menschen und von marginalisierten Gruppen zu schützen."