 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 2,40 Euro

Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers überzeuge mit einem sehr soliden Auftragseingang, einem deutlichen Umsatzwachstum und einer sehr starken Profitabilität, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie äußerst attraktiv bewertet./gl/la

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

