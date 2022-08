 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Aroundtown auf 4,80 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Aroundtown von 7,25 auf 4,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe immer noch ein gewisses Maß an Skepsis, was die Aktie dieses Immobilienunternehmens betreffe, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese sei aber im derzeit 70-prozentigen Abschlag zum Nettovermögenswert berücksichtigt./edh/ck

