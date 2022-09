 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Baader senkt Zur Rose auf 'Add' - Ziel auf 55 Franken gekappt

Die Baader Bank hat Zur Rose von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel deutlich von 140 auf 55 Franken gesenkt. Analyst Volker Bosse reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatzerwartung für die Online-Apotheke. Er begründete den kleiner werdenden Optimismus aber auch mit erneuten Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland. Allerdings sei die Finanzlage nach der Ausgabe einer Wandelanleihe verbessert./tih/jha/

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 17:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

