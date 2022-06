 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer angesichts eines weiteren gewonnenen Glyphosat-Prozesses mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharmakonzern habe sich jetzt in drei aufeinander folgenden Fällen durchgesetzt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei positiv, für Aktionäre aber nicht von großer Bedeutung. Wichtiger sei eine in Kürze erwartete Entscheidung des obersten US-Gerichts./tih/ag

