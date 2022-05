 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 67 Euro angehoben. Nach dem schwachen Jahresstart des Medizintechniksektors gebe es gute Gründe für Zuversicht, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei die Umsatzdynamik robust, auch weil nach Corona viele Operationen in Krankenhäusern nachgeholt werden müssten. Zudem erschienen die Aktien attraktiv bewertet, wenngleich die Inflationssorgen, die zuletzt auf ihnen gelastet hätten, nicht so schnell verschwinden dürften. Bei Siemens Healthineers, Smith & Nephew sowie bei Fresenius sieht der Experte bei den Jahresprognosen der Konzerne durchaus Luft nach oben, während es bei Philips Risiken gebe./mis/stk

LONDON Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 04:00 / GMT

