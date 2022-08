 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 324 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Investoren interessierten sich für den Versicherungssektor wegen der hohen Barrenditen, der vom Finanzmarkt teilweise abgekoppelten zyklischen Eigenschaften und dem Umfeld steigender Zinsen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Munich Re sei eine Aktie, die auf alle Befürchtungen der Anleger eine Antwort habe. Die Bewertung des Rückversicherers sei attraktiv niedrig./tih/edh

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

