 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 8,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat SGL Carbon nach der zweiten Anhebung des Ausblicks in diesem Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Anlagevotum begründete Analyst Thomas Junghanns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem stark zyklischen Geschäftsmodell des Kohlenstoffspezialisten, der Wirtschaftsabschwächung und den erheblichen Risiken für die Konjunktur./ajx/mis

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

