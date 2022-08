 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Zeal Network auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zeal Network nach Halbjahreszahlen und Bestätigung des Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Von einer rechtskräftigen Aufhebung von der Umsatzsteuerfestsetzung bei der Tochtergesellschaft myLotto24 sollten die Aktionäre des Lotto-Anbieters Zeal Network in den kommenden Wochen durch höhere Ausschüttungen profitieren, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

