 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Just Eat Takeaway.com auf 'Hold' - Ziel 16,30 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Just Eat Takeaway von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 16,30 Euro belassen. Ihre Hauptsorgen, was die Finanzierung des Essenslieferanten angehe und auch die einer erheblichen Wertverwässerung, seien inzwischen ausgeräumt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Sie verwies dafür auf den Kooperationsvertrag mit Amazon in den USA und den Verkauf der iFood-Beteiligung an Prosus. Dennoch habe sich die Just-Eat-Aktie, seitdem sie die Bewertung aufgenommen habe, deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, weshalb sie sie nun neu bewertet habe./ck/mis

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------