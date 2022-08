 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Aixtron auf 28 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei das obere Ende der Ausblickspanne für 2022 in Sicht./edh/la

