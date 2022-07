 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Henkel auf 'Sell' - Ziel runter auf 50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Henkel von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 59 auf 50 Euro gesenkt. Analyst James Targett passte seine Schätzungen für Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie an eine für 2023 erwartete Rezession an. Beide Sektoren würden über ihrem historischen Durchschnitt bewertet - mit entsprechenden Risiken trotz ihrer Defensivqualitäten. Bei Henkel liegt der Experte mit seinen Gewinnschätzungen für 2023/24 nach eigener Aussage massiv unter dem Marktkonsens. Er rechnet hier mit dem schwächsten Wachstum auf vergleichbarer Basis in der gesamten Branche. Seine Favoriten sind hingegen Mondelez, Nestle, Beiersdorf, Estee Lauder, Kerry und Tate & Lyle./ag/gl

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen