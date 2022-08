 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Takkt auf 'Hold' und Ziel auf 12,90 Euro

Die Privatbank Berenberg hat Takkt nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19,00 auf 12,90 Euro gesenkt. Der Büro- und Restaurantausstatter habe zwar relativ stark abgeschnitten, allerdings nähmen die Risiken zu, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragsspitze sei wohl bereits erreicht und 2023 dürfte das Unternehmen die negativen Auswirkungen der Rezession zu spüren bekommen./la/ck/ag

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben