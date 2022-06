 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 125 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 150 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann kalkuliert nach den vom Unternehmen gesenkten Jahreszielen nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) für 2022/23 von 20 Prozent zum Rekordergebnis im Vorjahr. Das laufende Jahr sei schwierig für Einzelhändler im Heimwerkerbereich, Hornbach fahre aber langfristig auf der Siegerstraße, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh

