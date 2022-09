 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SGL Carbon auf 8,50 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SGL Carbon von 9,50 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Produkten aus synthetischem Graphit und Kohlenstofffasern habe seine Umstrukturierung erfolgreich abgeschlossen, schrieb Analyst Thomas Junghanns, der nun für das Unternehmen zuständig ist, in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohen Schulden und steigende Kosten dürften allerdings die Aussichten für das Gewinnwachstum kurzfristig begrenzen./ck/mis

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

