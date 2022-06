 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 41 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Chemieunternehmen dürften die auch 2022 rasant steigenden Rohstoff- und Energiepreise weiterhin auf die Kunden umlegen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter den konsumnahen Branchenwerten seien Evonik und Croda hier am besten aufgestellt, aber auch der Duftstoffe- und Aromenhersteller IFF stehe gut da. Unter den industriellen Chemiekonzernen hebt der Analyst Akzo Nobel und BASF hervor./mis/tih

NEW YORK Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 01:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 03:15 / UTC

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen