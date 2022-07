 Wirtschaft: ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 160 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien angesichts der beschlossenen Ablösung von Konzernchef Herbert Diess auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Autobauer mache eine schlechte Situation in der Unternehmensführung noch schlechter, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Porsche-Chef Oliver Blume hoffe man offenbar auf eine erfolgreichere Software-Strategie. Es werde aber Monate dauern, bis neue Pläne bekannt werden. Seiner Ansicht nach ist es der falsche Zeitpunkt für eine Neubesetzung, während der Konzern auf ein herausforderndes Jahr 2023 zusteuere./tih/he

